Dagmar Beernaert en Mathieu Mas moeten overleven met 10 euro per dag: “Wie durft met ons meedoen?” Ronny De Coster

16 oktober 2019

14u23 0 Oudenaarde Een hele week leven met 10 euro per dag: dat is wat Oudenaards OCMW-voorzitter Mathieu Mas (CD&V) en gemeenteraadslid Dagmar Beernaert (sp.a) willen proberen naar aanleiding van de Werelddag van Verzet tegen Armoede. “10 euro per dag is het bedrag waarmee 680.000 mensen in Vlaanderen het moeten stellen”, verduidelijkt Beernaert. Zij heeft de schepen uitgedaagd om mee te doen en hoopt dat ook anderen nog aansluiten, maar geeft toe dat ze twijfelt aan haar eigen slaagkansen.

In Vlaanderen leeft meer dan 1 op 10 onder de Belgische armoededrempel. Dat zijn ongeveer 680.000 mensen die in armoede leven. “Ook in onze stad zitten mensen in dat schuitje. Armoede zit ook vaak verborgen. 6,8% van de Oudenaardse kinderen bijvoorbeeld, dat is meer dan één kindje per klas, leeft in kansarmoede. Eigenlijk moeten we streven naar nultolerantie voor armoede in onze stad”, bedenkt Beernaert.

6,8% van de Oudenaardse kinderen leeft in kansarmoede. Dat is meer dan één per klas Gemeenteraadslid Dagmar Beernaert (sp.a)

Om ook in Oudenaarde aan de alarmbel te trekken, daagde ze OCMW-voorzitter Mathieu Mas (CD&V) uit om samen een week te overleven met een leefloon van 10 euro per dag. “We nemen al heel wat initiatieven om de armoede in onze stad in te dijken, maar ik denk dat deze uitdaging ons ook inzicht kan geven in de obstakels die mensen in armoede elke dag tegenkomen. We zijn er ons natuurlijk van bewust dat we ons nooit helemaal kunnen verplaatsen in de schoenen van iemand die elke dag vecht tegen de armoede, maar we hopen dat onze actie mensen doet nadenken. Na de actieweek bundelen we onze bedenkingen en kijken we of we extra concrete maatregelen kunnen treffen om de strijd tegen armoede in onze stad verder op te voeren”, neemt de schepen zich voor.

We zijn er ons natuurlijk van bewust dat we ons nooit helemaal kunnen verplaatsen in de schoenen van iemand die elke dag vecht tegen de armoede, maar we hopen dat onze actie mensen doet nadenken. Schepen van Sociale Zaken Mathieu Mas (CD&V)

Dat ze niet voor een eenvoudige opdracht staan, lijken de twee wel te beseffen. “Om eerlijk te zijn: ik ben niet zeker dat het me zal lukken”, bekent Beernaert. “Ik denk dat vooral mobiliteit een harde dobber wordt. Ik ga proberen zoveel mogelijk de fiets te nemen, want de wagen en het openbaar vervoer slorpen heel wat budget op”, aldus Dagmar Beernaert.

Puzzelen

“Het wordt een beproeving om te besparen op alledaagse dingen die zo evident lijken”, pikt Mathieu Mas in. “Het krappe dagbudget van 10 euro verdelen tussen gezonde voeding, verzorgingsproducten, sociale activiteiten, transport, verwarming, internet- en gsm-gebruik, dat wordt serieus puzzelen”, vreest ook Mas.

4 tot 10 november

De twee organiseren hun “overleefweek” van 4 tot 10 november en posten hun bevindingen op hun Facebook-pagina via #oudenaardeleeftmee. Ze dagen ook hun collega’s van het stadsbestuur en het Bijzonder Comité voor Sociale Dienst uit om mee te doen. “We hopen dat onze collega’s massaal de uitdaging aangaan. Hoe meer mensen de armoedeproblematiek eens ondervinden en ook aan de kaak stellen, hoe beter. Ook inwoners van Oudenaarde kunnen deelnemen en met ons hun bevindingen of ideeën delen”, zeggen de twee.