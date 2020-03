Dag van de Zorg in De Meerspoort Oudenaarde afgelast uit vrees voor coronabesmetting Ronny De Coster

04 maart 2020

16u56 0 Oudenaarde De ‘Dag van de Zorg’, die was gepland op 15 maart, gaat niet door. Die dag zou onder meer het woonzorgcentrum De Meerspoort de deuren open gooien. Maar uit vrees voor het coronavirus gebeurt dat nu niet.

“Het zou momenteel evenwel onverantwoord zijn om het grote publiek doelbewust in contact te brengen met deze kwetsbare doelgroep. Paniek is niet nodig, maar we moeten het niet gaan zoeken ook”, motiveert schepen Mathieu Mas, bevoegd voor het Sociaal Beleid, waarom op advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid is beslist om de ‘Dag van de Zorg’ dit jaar niet te laten doorgaan.

Voorkomen beter dan genezen

Op dit moment zijn er in ons land nog geen extra maatregelen van kracht, maar omdat de bewoners van woonzorgcentra tot een risicogroep behoren, probeert het Oudenaardse stadsbestuur alvast preventief om de bewoners zo veel als mogelijk te beschermen tegen een eventuele besmetting van buitenaf.

Tussendeuren gesloten houden

“Ons woonzorgcentrum Meerspoort bevindt zich eigenlijk in hetzelfde gebouw als het Sociaal Huis. We hebben de collega’s die in het Sociaal Huis werken dan ook gevraagd om niet onnodig in en uit te lopen. Zo zal de personeelsrefter voorbehouden worden voor de medewerkers van het Sociaal Huis. Het woonzorgpersoneel gebruikt voorlopig een andere zaal. Ook de tussendeuren blijven eventjes dicht. Natuurlijk mogen de bewoners van het WZC nog bezoek ontvangen, maar wie zich ziek voelt, stelt een bezoekje vanzelfsprekend beter uit”, raadt de schepen aan.