D’Einse Vrienden pakken uit met beleveningsrommelmarkt op kermiszaterdag Eine Redactie

10 september 2019

18u09

Bron: André Marlier 0

D’Einse Vrienden organiseren zaterdag 14 september een eerste belevingsrommelmarkt. Comité ontsproten uit een groep vrienden en kennissen met de bedoeling weer leven en beleving te brengen in de Einse centrumstraten. ”Op dit ogenblik zijn deze wat doods tijdens het kermisweekend. En daar willen wij in samenwerking met de cafébazen verandering in brengen” zegt Boris Devriese. Die samen met cafébaas Brecht Vandenhende,Pascal en Ewout Vilyn,Dominique Vandenbossche en Johan Merckx D’Einse Vrienden bevolkt. De rommelmarkt gaat door in de Ohiostraat en Nestor de Tièrestraat van 13 tot 21 uur en er zijn 120 standhouders. Er is kinderanimatie , studentenfanfare Ghendt trekt rond en de lokale schlagerzanger Stieve Winters treedt op aan de cafees De Biertonne 14u30, De Kring 15u15, The Royal 16 uur, Bizon 16u45, ‘t Perrongeluk 17u30, Casino 18u15 en café De Winter 19u30.