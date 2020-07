CVP-politicus en oud-burgemeester van Oudenaarde Jan Verroken (103) overleden Lieke D'hondt en Ronny De Coster

24 juli 2020

Oud-burgemeester van Oudenaarde Jan Verroken is op 103-jarige leeftijd overleden. Hij was burgemeester van 1983 tot 1988 en speelde ook in de nationale politiek zijn rol. Verroken bracht de laatste jaren van zijn leven door in het rusthuis, eerst in Koksijde, daarna dicht bij zijn familie in Mechelen.

