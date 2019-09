Cultuurdienst Oudenaarde heeft 26.000 euro te verdelen onder de verenigingen Ronny De Coster

04 september 2019

17u21 3 Oudenaarde Socio-culturele verenigingen die willen aanspraak maken op een subsidie van de stad, moeten die ten laatste op 1 oktober aanvragen. De stad heeft een budget van 26.000 euro te verdelen.

Het reglement en de aanvraagformulieren voor het verkrijgen van een stedelijke subsidie staan op de site van de stad Oudenaarde, onder het beleidsdomein Vrije Tijd.

“We hebben 26.000 euro om te verdelen”, zegt cultuurschepen Stefaan Vercamer (CD&V). “Die subsidiepot is opgesplitst in een basissubsidie en een werkingssubsidie, waarna we ook nog een deel reserveren voor projectsubsidie.”

Voor deze laatste hanteert de dienst Cultuur twee indiendata. Eerder op het jaar, met de deadline van 1 april, heeft de dienst al een eerste verwerking uitgevoerd.

Vernieuwing en samenwerking stimuleren

“Met de projectsubsidies willen we vernieuwing en samenwerking stimuleren, maar met de werkingssubsidies blijven we ook graag de reguliere activiteiten van onze verenigingen belonen”, verduidelijkt Vercamer.

Alle info is te vinden op de website www.oudenaarde.be/nl/vrije-tijd/verenigingsleven/sociaal-culturele-verenigingen/subsidies-en-ondersteuning. Indienen en advies vragen kan via cultuur@oudenaarde.be en op het telefoonnummer 055/335.135.