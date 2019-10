Crelan foundation schenkt 2.500 euro aan Centrum Kansarmen Oudenaarde Ronny De Coster

03 oktober 2019

11u14 0 Oudenaarde De vzw Centrum Kansarmen Oudenaarde heeft een cheque van 2.500 euro ontvangen van de Crelan Foundation.

De organisatie helpt in Oudenaarde 120 kansarme gezinnen. Dat gebeurt door onder meer de bedeling van voedselpakketten. “Elke donderdag komen mensen bij ons voedsel ophalen. Vorig jaar hebben we maar liefst 58 ton voedsel bedeeld. Ook tweedehandskleren verkopen we aan een minimumprijs”, vertelt Jean Vanderlinden, voorzitter van de VZW.

Met het geld dat de organisatie van de Crelan Foundation heeft gekregen, wil ze koel- en vrieskasten te kopen