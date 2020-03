Creafant bedacht ‘creadoos’ en kleinschalige workshops voor kinderen die komende weken thuis zitten Ronny De Coster

15 maart 2020

15u42 48 Oudenaarde Creafant, een landelijk erkende jeugdvereniging, speelt in op drie schoolloze weken waar de kinderen voor staan. “We hebben een een doos samengesteld vol knutselmateriaal en doen ook -uiteraard zeer kleinschalige- workshops aan huis voor kinderen”, kondigt coördinator Leen Neirynck aan.

Ervoor zorgen dat de kinderen naast hun schooltaken de tijd op een zinvolle manier kunnen invullen en niet onmiddellijk grijpen naar hun schermen: dat is wat Creafant voor ogen heeft. “Als erkende kampenorganisatie hebben we heel veel contact met ouders. We weten dat het voor hen niet altijd evident is om kinderen te animeren. Bovendien zijn de kinderen misschien wel thuis, maar moeten de ouders wel aan het werk. De eerste week zal alles nog meevallen, want wie wil er nu eens niet een weekje ‘luieren’. Maar daarna zal de verveling al vlug toeslaan”, voorspelt Leen Neirynck van Creafant. De vereniging heeft een doos samengesteld vol knutselmateriaal. “Ze is goed voor een tiental activiteiten. We voorzien activiteitenfiches in de vorm van een stappenplan die kinderen zo veel mogelijk zelfstandig aan het werk zetten”, legt Leen uit.

Maximaal vijf kinderen

Creafant gaat ook kleinschalige workshops organiseren. “Die zijn voor maximaal vijf kinderen”, benadrukt Jan. “Ouders kunnen op ons een beroep doen voor een drietal uren. We bieden kookworkshops en knutselworkshops aan. De Creadozen (35€) en workshops-aan-huis (105€) zijn bij Creafant te bestellen via mail naar leen@creafant.be