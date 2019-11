Crash bij afslaan op Wijnendale in Oudenaarde: bestuurder gewond Ronny De Coster

11 november 2019

13u51 0 Oudenaarde In Wijnendale, de N46 van Oudenaarde en Zwalm, zijn maandagnamiddag een kleine personenauto en een terreinwagen gebotst. Er viel één lichtgewonde.

Het ongeval gebeurde, nadat de chauffeur van de kleine personenwagen was gestopt om links af te slaan. Toen hij dat manoeuvre uitvoerde, haalde een terreinwagen in. De bestuurder van die wagen kon een aanrijding niet meer vermijden en greep de kleine auto in de flank.

De automobilist van de aangereden wagen liep bij de crash een snijwonde op aan het hoofd. Hij is afgevoerd naar het Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde. De bestuurder van de terreinwagen bleef ongedeerd. Een team van de brandweerpost Oudenaarde kwam ter plaatse om de brokstukken op te ruimen. Het verkeer moest een tijdje over één rijstrook rijden.