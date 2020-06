Coronavirus steekt ook stokken in de wielen van Mountainbike van Vlaanderen: “We slaan een jaar over” Ronny De Coster

25 juni 2020

00u10 2 VLAAMSE ARDENNEN Slecht nieuws voor mountainbikeliefhebbers: er zal in 2020 dan toch geen Mountainbike van Vlaanderen plaatsvinden.

“Na opbouwend overleg met onze institutionele partners hebben we de moeilijke, maar voor alle partijen meest wijze beslissing genomen: onze volledige vierde editie verhuist integraal naar 20, 21 en 22 augustus 2021”, laten organisatoren Peter Deconinck & Simon Lamon weten. “Er zijn volgens Deconinck en Lamon verschillende redenen waarom ze een jaar overslaan. “We hebben rekening gehouden met de bezorgdheden van de gemeentebesturen op wiens grondgebied onze driedaagse wordt georganiseerd, de gezondheid van onze vrijwillige medewerkers en van onze deelnemers en ook de budgettaire toekomst van onze eigen organisatie, en van die van onze sponsors in deze moeilijke financiële tijden. Ook de blijvende onduidelijkheid welke van onze onderdelen van ons programma in augustus zouden kunnen plaatsvinden, en hoe”, bedenken ze.