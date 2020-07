Coronacijfers stijgen ook in de Vlaamse Ardennen, ziekenhuizen in Zottegem en Oudenaarde blijven voorlopig coronavrij Lieke D'hondt en Frank Eeckhout

29 juli 2020

17u54 0 Vlaamse Ardennen De coronacijfers beginnen ook in de Vlaamse Ardennen te stijgen. In Brakel, Zwalm en Gavere is ondertussen de risicofactor al hoger dan twintig, wat een forse stijging aanduidt. Toch zijn er in het AZ Oudenaarde momenteel nog geen patiënten opgenomen wegens een coronabesmetting.

Brakel is momenteel de gemeente met de hoogste risicofactor. Dat getal houdt rekening met het aantal besmettingen die de afgelopen week zijn vastgesteld, uitgedrukt per 100.000 inwoners. In Brakel bedraagt de risicofactor volgens Coronafacts nu 41, een waarde hoger dan 20 is alarmerend. Ook Zwalm met 37 en Gavere met 23 zitten over die drempel. In Kruisem bedraagt de risicofactor 19, in Maarkedal 16. Deze gemeenten blijven nipt onder de drempel.

De steden Oudenaarde, Zottegem en Ronse doen het in vergelijking best goed, met respectievelijk 3, 2 en 1 nieuwe besmettingen in de afgelopen week. De risicofactoren zijn in deze steden dan ook laag, al kan het effectieve aantal besmettingen in realiteit wel afwijken. “Officieel zijn er in Oudenaarde drie nieuwe besmettingen, maar er zit wat vertraging op de data”, zegt waarnemend burgemeester Stefaan Vercamer (CD&V). “Er zijn wellicht al iets meer besmettingen in Oudenaarde. Het is ook al drukker in het pre-triagecentrum aan het Sociaal Huis. Dat geeft al aan dat er iets aan het bewegen is. Mensen willen ook gewoon zeker zijn dat ze niet besmet zijn en er zijn ook vakantiegangers bij die zich bij thuiskomst moeten laten testen.” In het ziekenhuis zelf zijn momenteel geen coronapatiënten opgenomen. “We hebben lange tijd coronapatiënten gehad, maar nu is dat al een tijdje niet meer het geval”, zegt directrice Ann De Maere. “We zijn wel voorbereid mocht het opeens drukker worden. We hebben een plan van aanpak opgesteld en er is voldoende beddencapaciteit om de patiënten op te vangen. Al hopen we dat het aantal besmettingen natuurlijk zo laag mogelijk blijft.”

Hotspot

Het Sint-Elisabethziekenhuis in Zottegem is eveneens coronavrij. “Maar toch maken we ons zorgen”, zegt communicatieverantwoordelijke Nicky De Temmerman. “In ons ziekenhuisnetwerk zien we een hotspot in Zuid-West-Vlaanderen en ook dichterbij vernemen we dat onze huisartsen vorige week een zevental positieve gevallen ontdekt hebben, terwijl er in de maand voordien geen meer waren. We moeten dus heel hard de nadruk blijven leggen op alle mogelijke voorzorgsmaatregelen: hou afstand, gebruik handalcohol, vermijd met velen in eenzelfde ruimte plaats te nemen en draag zeker een beschermend mond-neusmasker.”

Risicofactor nul

In Kluisbergen, Horebeke, Wortegem-Petegem en Lierde lijkt er volgens de gegevens van Coronafacts momenteel geen vuiltje aan de lucht. Daar zijn de afgelopen week geen nieuwe besmettingen vastgesteld en staat de risicofactor op nul. Toch is ook daar voorzichtigheid geboden, want één besmetting kan al gauw een kettingreactie veroorzaken en in korte tijd het aantal besmettingen de hoogte injagen.