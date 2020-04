Corona-uitbraak in woonzorgcentrum Heilig Hart in Oudenaarde: 8 bewoners zijn besmet Ronny De Coster

05 april 2020

10u12 0 Oudenaarde In het woonzorgcentrum Heilig Hart in Oudenaarde zijn bij acht bewoners coronabesmettingen vastgesteld. De veiligheidscel van de politiezone Vlaamse Ardennen en het Vlaams agentschap Zorg en Gezondheid volgen de situatie nauw op.

In het Oudenaardse woonzorgcentrum H. Hart werd op een afdeling coronabesmettingen vastgesteld. “Meerdere bewoners werden steekproefsgewijs getest na het vaststellen van een besmetting bij een medewerker. Acht bewoners testen positief. De bewoners situeren zich binnen eenzelfde afdeling en vertonen weinig symptomen. Er werden geen bewoners opgenomen in het ziekenhuis. We troffen meteen de nodige maatregelen, om zowel onze bewoners als onze medewerkers te beschermen”, zegt de directie. Het woonzorgcentrum hanteerde al sinds midden maart strenge preventiemaatregelen tegen het coronavirus.

Veiligheidscel overlegt

“De veiligheidscel van de politiezone Vlaamse Ardennen werd meteen op de hoogte gebracht na het vaststellen van de besmettingen. We houden sindsdien voortdurend overleg met het woonzorgcentrum en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, en we stellen ook extra middelen ter beschikking”, reageert burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld).

---------------------------