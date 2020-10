Corona en slecht weer houden veel fans weg van Aarova Rally: “Vooral blij dat we alles veilig konden organiseren” Ronny De Coster

11 oktober 2020

17u47 8 Oudenaarde De coronacrisis heeft ook de jaarlijkse Aarova Rally een versnelling lager doen schakelen. “Ik schat dat we tweeduizend bezoekers hadden. Dat is een pak minder dan anders”, bedenkt de organisator. Slecht weer zorgde wel voor extra spektakel.

Op de grote massa had organisator Super Stage voor de zesde editie van de Aarova Rally niet gemikt: er waren 9 publiekszones voorzien, waarin omwille van coronabeperkingen telkens maximaal 400 toeschouwers mochten plaatsnemen. Maar zoveel zijn het er zelfs niet geworden.

“Een tweeduizendtal”, zo schat Evelien Deschuytter van de organiserende Club Superstage het bezoekerssaantal. “De schrik voor corona heeft veel rallyfans thuis gehouden. Wij hadden alle mogelijke voorzorgen genomen om de rally niet alleen op het parcours veilig te laten verlopen — wat altijd een prioriteit is — maar deze keer kwamen daar de coronamaatrdegelen bij. Dat is allemaal heel goed verlopen. En uiteindelijk is dat veel belangrijker dan het aantal toeschouwers”, relativeert Deschuytter.