Containerpark Oudenaarde wijzigt openingsuren omwille van de hitte Ronny De Coster

24 juni 2019

16u25 0 Oudenaarde Als gevolg van de uitzonderlijk warme temperaturen past het stadsbestuur van Oudenaarde tijdelijk de openingsuren van het containerpark aan.

Nog zeker tot en met donderdag 27 juni is het containerpark al open vanaf 9 uur in plaats vanaf 12.30 uur. Het recyclagepark sluit om 14 uur in plaats van om 16.45 uur.