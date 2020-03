Containerpark Oudenaarde heropent dinsdag, maar je kan er alleen naartoe na afspraak Ronny De Coster

31 maart 2020

17u05 7 Oudenaarde Als volgende week het recyclagepark in Oudenaarde heropent, zwaait het personeel er niet zomaar de poort open: om een plots toestroom te vermijden, werkt de intercommunale IVLA aan ook een online platform waar bezoeker vooraf een afspraak moeten maken.

De beslissing van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir dat alle containerparken op 7 april mogen heropenen als ze de veiligheidsmaatregelen kunnen garanderen, komt er op vraag van de gemeentebesturen. Ze stelden vast, dat op veel plaatsen het sluikstorten toeneemt.

Geen plotse toestroom veroorzaken

“Ook wij zullen ons recyclagepark te heropenen, maar we willen toch zeker geen plotse toestroom veroorzaken. Het kan niet de bedoeling zijn, dat iedereen dinsdag massaal naar het recyclagepark gaat. We gaan met de intercommunale IVLA bekijken hoe we kunnen werken op afspraak”, zegt burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld).

Online reserveren

“Wij werken aan een online-platform”, bevestigt Mathieu De Cock, voorzitter van de afvalintercommunale IVLA. “Via dat systeem zullen mensen een afspraak kunnen vastleggen voor het brengen van hun afval naar het containerpark. Zo vermijden we dat er lange wachtrijen ontstaan en dat er te veel volk tegelijk in het recyclagepark komt”, legt De Cock uit. “IVLA zal het systeem aan alle gemeenten in haar werkingsgebied aanbieden. Maar het is aan de gemeenten zelf om te beslissen of ze hiervan gebruik zullen maken”, verduidelijkt De Cock. Maar dat Oudenaarde in het systeem stapt, is alvast zeker. In de loop van de week zou de stad informeren over de manier waarop inwoners een afspraak kunnen vastleggen.

Alle fracties, behalve asbest

In het Oudenaardse recyclagepark kunnen meteen alle fracties opnieuw worden aangeboden, uitgezonderd asbest. Voor de verwerking van dit gevaarlijk materiaal is namelijk speciale beschermende kledij nodig en die kan nu op andere plaatsen beter worden ingezet. De stad vraagt uitdrukkelijk om enkel van het containerpark gebruik te maken als dat echt noodzakelijk is. Volgende week geldt de aparte regeling omtrent luierafvalophaling nog altijd.

Geen versoepeling van maatregelen

De heropening van het recyclagepark betekent ook allerminst dat er een versoepeling komt in de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. “We zullen er alles aan doen om de veiligheid van zowel de bezoekers als van het personeel te kunnen garanderen. Zo worden contactoppervlakten regelmatig gedesinfecteerd en voeren we nieuwe regels in om de richtlijnen qua social distancing te kunnen aanhouden”, zegt de burgemeester.