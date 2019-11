Comité Veilig Leupegem voert samen met KBO-school actie voor verkeersveiliger en leefbaarder dorp Ronny De Coster

08 november 2019

16u32 0 Oudenaarde In de KBO-school van Leupegem verzamelden leden van het Comité Veilig Leupegem op aandacht te vragen voor de onveilige verkeersspatie en voor de slechte luchtkwaliteit in Leupegem.

Het comité voerde de actie samen met de KBO-school aan de Vontstraat. Het wil een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur vanaf de Berchemweg ter hoogte van de bandencentrale Lambrecht tot het verkeersbord bebouwde kom in de Leupegemstraat en ook op de Edelareberg tot voorbij de manege in Kerselare. In Diependale en de Leupegemstraat willen de actievoerders een zone-30 en zwaar verkeer zien ze liever niet langer door Leupegem denderen.

Mobiliteitsschepen Peter Simoens (Open Vld) laat weten, dat het stadsbestuur werkt aan een mobiliteitsplan.