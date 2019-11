CM-gebouw in Oudenaarde ontruimd na kortsluiting in keuken Ronny De Coster

13 november 2019

14u49 0 Oudenaarde Aan het Sint-Jozefsplejn in Oudenaarde is deze namiddag iets over twee uur het gebouw van de Christelijke Mutualiteit ontruimd, nadat een kortsluiting in het gebouw rook had verspreid. De zeventig mensen die in het gebouw aanwezig waren, konden vlot naar buiten.

“Er was een probleem aan een waterverwarmer in de keuken”, zegt Marc Van Huffel, directeur van de CM. “Aan een stopcontact van een boiler is er kennelijk een kortsluiting ontstaan. Dat veroorzaakte een rookontwikkeling en die heeft het brandalarm in werking gesteld. De brandweer was hier heel snel ter plaatse, maar moest amper ingrijpen: er was wel rook, maar het heeft uiteindelijk niet gebrand. De lokalen worden nog geventileerd en dan kan iedereen terug aan het werk”, aldus Van Huffel.