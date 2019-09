Claudio Arduini van Oscar & the Wolf geeft gratis drumlessen tijdens Drum Clinic De Woeker Ronny De Coster

17 september 2019

15u33 0 Oudenaarde De Cultuurdienst van de stad Oudenaarde haalt een grote naam in huis voor de organisatie van een zogenaamde Drum Clinic. Claudio Arduini van Oscar & the Wolf geeft er op donderdag 26 september gratis drumlessen.

Deelnemen aan de Drum Clinic met Claudio Arduini is gratis, maar je moet wel vooraf inschrijven via www.dewoeker.be. Ook percussie- en muziekliefhebbers die zelf actief zijn als muzikant, zijn op de activiteit welkom.

Lokaal talent steunen

“Met de Cultuurdienst blijven we timmeren aan de weg van de ondersteuning van lokaal rock- en poptalent”, zegt Oudenaards cultuurschepen Stefaan Vercamer (CD&V). “Onder de noemer Muzikantentreffen organiseerde de dienst al twee Show Cases van Oudenaardse bands. Er was ook de installatie van een repetitiekot in De BrandWoeker, er vonden al tal van workshops en demo’s plaats en we lanceerden de muziekcheque, een toelage voor organisatoren van optredens met plaatselijke groepjes en muzikanten”, licht Vercamer toe.