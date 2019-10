Cipiers van Oudenaardse gevangenis in staking, nadat gedetineerde medegevangenen en personeel meermaals met de dood bedreigt Ronny De Coster

21 oktober 2019

15u34 6 Oudenaarde Personeel van de gevangenis in Oudenaarde heeft deze namiddag het werk neergelegd om de overplaatsing te eisen van een agressieve gevangene. De man had aan meerdere personeelsleden en medegedetineerden doodsbedreigingen geuit.

“Het incident heeft te maken met een gedetineerde, die zich agressief opstelde tegenover gevangenispersoneel. De man sprak zowel tegenover medegevangenen als cipiers en andere personeelsleden herhaaldelijk doodsbedreigingen uit. We hadden de overplaatsing van die gedetineerde gevraagd, maar die werd door het centrale bestuur in Brussel geweigerd”, verduidelijkt Gino Dupont, cipier en voorzitter van het ACOD Gevangenissen Oost-Vlaanderen waarom de staking uitbrak.

Bij de wisseling van de ploegen deze namiddag besliste het personeel om het werk neer te leggen. “Zowel cipiers, al het personeel van de werkhuizen en werknemers uit de administratie zijn in staking gegaan”, zegt Dupont.

Toegegeven

Intussen zouden de actievoerders hun slag hebben thuisgehaald. “Al vrij snel is het bericht gekomen, dat de betrokken gevangene toch wordt overgeplaatst. Daarom gaat de ochtendploeg morgen weer gewoon aan het werk. Ook de nachtploeg komt op. Maar door de actie is er vandaag geen bezoekuur meer en blijven ook de werkhuizen dicht”, schetste de vakbondsman de impact van de actie.

Samen met enkele personeelsleden die niet staken, neemt de politie de bewaking van de gevangenen tijdelijk op zich.

De staking berust op een communicatiefout: de beslissing om de betrokken gevangene over te plaatsen, was al genomen. Maar kennelijk was er een communicatiefout, waardoor het personeel daarvan nog niet op de hoogte was Gevangenisdirecteur Hans Claus

Gevangenisdirecteur Hans Claus bevestigt het incident, maar nuanceert het verhaal van de vakbonden. “Het is niet als gevolg van de staking, dat de betrokken gedetineerde zal worden overgeplaatst. De beslissing om dat te doen, was al genomen, maar kennelijk was er een communicatiefout, waardoor het personeel daarvan nog niet op de hoogte was”, zegt Claus.

Als verantwoordelijke van de strafinstelling wil hij geen informatie geven over de gevangene die de onrust heeft veroorzaakt, maar Claus bevestigt dat de man de orde verstoorde en daarom naar een andere gevangenis wordt overgeplaatst.

Tweede keer amok in vier maand

Het is de tweede keer in een paar maand tijd dat een gevangene de strafinstelling in Oudenaarde zwaar amok maakt. In juni klommen twee gedetineerden op het dak van de gevangenis. De brandweer, een indrukwekkende politiemacht en een politiehelikopter kamen er toen aan te pas om de twee amokmakers weer op de begane grond te krijgen. Ook zij zijn na het incident naar een andere strafinstelling verhuisd.