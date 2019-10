Cindy Franssen wordt nationaal partijvoorzitter ad interim van CD&V Ronny De Coster

15 oktober 2019

18u46 3 Oudenaarde De Algemene Vergadering van CD&V heeft Europarlementslid Cindy Franssen aangesteld als een van de twee interim-algemeen voorzitters van haar partij. Tot er een nieuwe voorzitter gekozen wordt, neemt de Eine politica samen met Griet Smaers uit Geel, de touwtjes in handen.

Fransenen Smaers waren de voorbije negen jaar beiden ondervoorzitter van CD&V, organiseerden het Innesto partijcongres en maakten deel uit van de groep van 12 die een grondige evaluatie maakte van de partij na de tegenvallende verkiezingen van mei laatstleden.

Cindy Franssen (43) startte haar actieve politieke loopbaan op 24-jarige leeftijd als provincieraadslid en OCMW-voorzitter van Wortegem-Petegem. In 2006 verhuisde ze naar Oudenaarde, waar ze meteen ook CD&V-fractieleider werd voor de Oudenaardse gemeenteraad. Sinds 2007 was ze lid van het Vlaams parlement. Tien jaar zetelde zij ook in de Senaat als deelstaatsenator. Met de laatste gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 werd Franssen schepen sociale zaken. Dit bleef ze tot zij haar eed aflegde als Europees parlementslid. Na de verkiezingen van 26 mei maakte Franssen de overstap van Vlaanderen naar Europa.

“Dit is tijdelijk”

Tijdelijk neemt ze samen met Smaers de algemene leiding van de partij op zich. “Dit betekent onder meer de voorzitters- en bestuursverkiezingen in goede banen leiden, de aansturing van het personeel, de link met de afdelingen, de opstart van de noodzakelijke trajecten in het kader van de aanbevelingen van de groep van 12”, vat Franssen haar interimopdracht samen.

Cindy Franssen is alvast geen kandidaat om effectief voorzitter te worden. “Ik ben namelijk voorzitter van de toezichtscommissie die waakt over de voorzittersverkiezingen, wat meteen een kandidaatstelling uitsluit. Bovendien wil ik mij hierna volledig concentreren op mijn Europees mandaat. Dit nationaal partijvoorzitterschap is tijdelijk”, benadrukt Franssen.

Meer over Cindy Franssen

politiek