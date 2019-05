Cindy Franssen (CD&V)verkast naar Europees parlement en verlaat schepencollege in Oudenaarde Mathieu Mas vermoedelijk opvolger als schepen Ronny De Coster

27 mei 2019

18u18 0 Oudenaarde Cindy Franssen is verkozen tot Europees parlementslid. De Einse politica zet dus koers richting Straatsburg en zal geen tijd meer hebben voor haar schepenambt in Oudenaarde. “Dat stel ik ter beschikking van de partij”, zegt Franssen. Ze blijft wel in de gemeenteraad. Mathieu Mas wordt vermoedelijk haar opvolger in het schepencollege.

Juichen doet ze niet, want daarvoor is het resultaat van haar partij veel te bedroevend. Maar Cindy Franssen maakt wel een grote politieke klim nu ze een zitje krijgt in het Europees parlement.

“Natuurlijk ben ik daar heel blij om, maar ik zit nu echt wel met gemengde gevoelens als ik zie hoe zeer hardwerkende collega’s niet meer terugkeren”, bedenkt Franssen.

Eén week per maand in Straatsburg

Haar nieuwe job als Europees parlementslid wordt nog moeilijk te combineren met de plaatselijke politiek. “Per maand zal ik één week in Straatsburg zijn voor de zittingen van het parlement en dan zijn er nog de commissies in Brussel. Daarnaast nog schepen zijn in Oudenaarde, dat lukt niet. Daarom geef ik het schepenambt door”, kondigt Franssen aan.

Mathieu Mas

Het is zo goed als zeker dat partijgenoot Mathieu Mas dat schepenambt overneemt. Al wil Franssen dat zelf nog niet gezegd hebben. “Ik stel mijn mandaat ter beschikking van het partijbestuur en daar zal de beslist worden wie me als schepen opvolgt”, zegt Franssen.

De Einse politica verdwijnt evenwel niet helemaal uit de Oudenaarde politiek. “Ik blijf wel in de gemeenteraad zetelen. Dat is goed om mijn basis te behouden”, vindt Franssen.