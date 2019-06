Cindy Franssen (CD&V) geeft fakkel door aan Mathieu Mas als schepen Sociale Zaken in Oudenaarde Ronny De Coster

19 juni 2019

15u36 0 Oudenaarde Op de komende OCMW-raad neemt Mathieu Mas (CD&V) de fakkel over van Cindy Franssen als voorzitter van het Bijzonder Comité Sociale Dienst en schepen van Sociale Zaken. Franssen is zoals bekend verkozen tot Europees parlementslid en wil dat mandaat niet combineren met een schepenambt.

“Ik blijf wel zetelen in de gemeenteraad en zal vandaar uit het lokale beleid actief blijven opvolgen”, zegt Cindy Franssen.

Mathieu Mas (33) uit Leupegem is al sinds 2012 gemeenteraadslid en ook al twee jaar fractieleider van CD&V Oudenaarde. Hij neemt het voorzitterschap van het Bijzonder Comité Sociale Dienst en schepenambt van Sociale Zaken over. De taak van fractieleider in de gemeenteraad geeft Mas door aan Mathieu De Cock.

Beroepshalve was Mathieu Mas de afgelopen 10 jaar parlementair medewerker van federaal volksvertegenwoordiger Stefaan Vercamer (CD&V).

Sociaal Huis uitbouwen

“Ik wil met veel goesting het beleid van de voorbije jaren onder leiding van mijn collega’s Vercamer en Franssen verder zetten. De komende weken start ik alvast een kennismakingsronde bij alle diensten.

“Het Sociaal Huis moet verder worden uitgebouwd en ook ontwikkeld worden als een laagdrempelige thuis voor alle gezinnen. Daarnaast gaan we ook voor een gendersensitief en non-discriminatiebeleid de komende jaren” blikt Mathieu Mas vooruit.