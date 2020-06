Centrummanager al enkele maanden niet meer actief in Oudenaarde: “Maar er is wel al een opvolgster aan de slag” Ronny De Coster

15 juni 2020

14u59 4 Oudenaarde Jennifer Op de Locht blijkt al maanden niet meer actief te zijn: de Limburgse is zelf een horecazaak begonnen. Ze was nog maar van eind januari voor Oudenaarde aan de slag. “Er is intussen we al een opvolgster aan de slag. Die is nog niet voorgesteld, maar dat heeft met de coronacrisis te maken”, zegt burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld).

Omdat ze als consultant bij het Limburgse adviesbureau CityD kon buigen op acht jaar ervaring in het adviseren van steden, gemeenten en handelsverenigingen in heel Vlaanderen, stelde de stad Jennifer Op de Locht eind januari van dit jaar aan als centrummanager. Haar opdracht de komende drie jaar: Oudenaarde verder uitbouwen tot een toekomstbestendige winkelstad. Maar de Limburgse manager is al een tijd niet meer met de Oudenaardse zaak bezig: half maart maakte ze een carrièreswitch door in Stokkem zelf een horecazaak over te nemen.

Zit Oudenaarde al die tijd dan zonder centrummanager? “Toch niet”, zegt burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld). “hHet bureau CityD heeft meteen een opvolgster aangesteld. We hebben dat ook aan de handelaars al meegedeeld. De opvolgster heeft onze handelaars ook wegwijs gemaakt tijdens de corona-crisis. Maar het is door die crisis, dat de nieuwe manager nog niet aan pers en publiek is voorgesteld”, zegt de burgemeester.

Geen voeling

De Oudenaardse oppositiepartij N-VA is kritisch over de manier waarop het stadsbestuur het centrummanagement aanpakt. “Nog altijd vragen we ons af waarom het stadsbestuur héél veel geld betaalt aan een Limburgs bureau, dat geen enkele voeling heeft met deze stad of streek”, reageert de N-VA.