Centrum voor dagverzorging in wzc Scheldekant Eine heropent de deuren, maar hanteert strikte maatregelen Ronny De Coster

25 mei 2020

16u01 0 Oudenaarde Het centrum voor dagverzorging in het Oudenaardse woonzorgcentrum Scheldekant opent vanaf vandaag opnieuw de deuren. “We zijn blij dat we opnieuw kunnen opstarten. We hanteren wel een aantal strikte maatregelen en hebben voor een grotere ruimte gezorgd om de social distancing te kunnen respecteren” zegt Geert Leliaert, directeur Woonzorg Oudenaarde.

Amper vier maand na de feestelijke opening op 4 november, gingen de deuren van het centrum voor dagverzorging door de coronamaatregelen alweer dicht. “De cliënten van het centrum hebben een bepaalde zorgnood die het niet eenvoudig maakt voor mantelzorgers om elke dag voor hen te zorgen. Een of meerdere dagen dagopvang maakt het voor hen heel wat draaglijker. Door de sluiting werd alle zorglast opnieuw bij hen gelegd. De coördinator van het centrum nam wekelijks contact met hen op en de vraag naar heropening was erg groot”, zegt schepen van Sociale Zaken Mathieu Mas (CD&V).

Tijdelijk grotere ruimte

De Nationale Veiligheidsraad gaf groen licht om vanaf vandaag opnieuw dagverzorgingscentra, op vrijwillige basis en eventueel gefaseerd, op te starten. “We zijn opgelucht dat we de kans krijgen om opnieuw cliënten te ontvangen. De heropstart vraagt wel heel wat voorbereiding, aangezien de doelgroep tot de risicogroep voor het coronavirus behoort. We hebben een andere, grotere ruimte in het woonzorgcentrum omgebouwd tot dagcentrum, om zo de social distancing te kunnen respecteren. Zo kunnen we in ons centrum voor dagverzorging maximaal 7 cliënten per dag ontvangen. Na de heropstart met de gekende cliënten zullen we de komende weken uitbreiden om nieuwe te kunnen toelaten. De heropening van het centrum voor dagverzorging is te danken aan de vele inspanningen van het personeel die ze de voorbije maanden geleverd hebben”, zegt Geert Leliaert, directeur Woonzorg Oudenaarde.

Extra veiligheidsmaatregelen

De veiligheid van de bewoners, het personeel en de cliënten van het centrum voor dagverzorging blijft wel prioritair.“We hanteren heel wat extra maatregelen”, zegt burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld). “Wie een familielid naar het centrum brengt, mag zelf het gebouw van het woonzorgcentrum niet binnen. Er geldt ook een absoluut contactverbod met de bewoners van het woonzorgcentrum en het personeel van het dagcentrum zal ook enkel op die plek ingezet worden. De cliënten van het centrum voor dagverzorging worden getest en er wordt elke dag een temperatuur- en saturatiemeting afgenomen. Al die maatregelen zijn niet zo aangenaam, maar enkel zo kunnen we ervoor zorgen dat we het virus uit onze woonzorgcentra kunnen weghouden”, besluit De Meulemeester.