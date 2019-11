Celstraf met probatie-uitstel voor mannen die met machinegeweer op woning schieten LDO

22 november 2019

13u17 0 Oudenaarde De vier mannen die betrokken waren bij de beschieting van een woning in de Esstraat in Volkegem (Oudenaarde) zijn veroordeeld tot celstraffen van één jaar en twee jaar met uitstel onder voorwaarden. Twee van hen trokken op 10 juli 2017 naar de leegstaande woning om er met een machinegeweer op te schieten.

De nachtelijke beschieting van de leegstaande woning lijkt rechtstreeks uit een film te komen. Dertigers J.V. en G.V. trekken ’s nachts naar de woning in de Esstraat om er 19 patronen van een uzi op af te vuren. Ze doen dat in opdracht van F.I. (34), die dan weer door de eigenaar van de woning benaderd zou zijn om de beschieting te regelen. De eigenaar zit op dat moment namelijk in de cel omdat hij genoemd is in een groot drugdossier en wil zichzelf uit de wind zetten met de actie.

Bij de schietpartij raakt niemand gewond, maar de rechtbank tilt wel zwaar aan de feiten. Zowel de procureur als de rechter wijzen erop dat de kogels hadden kunnen afketsen en dat er onschuldige slachtoffers hadden kunnen vallen.

De rechtbank veroordeelt de schutter, zijn compagnon en de opdrachtgever nu tot een celstraf van twee jaar met probatie-uitstel. Een vierde beklaagde die vooraf op verkenning ging, krijgt één jaar cel.