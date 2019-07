Captatieverbod voor kwetsbare waterlopen breidt uit Lieke D'hondt

25 juli 2019

17u37 10 Oudenaarde De Oost-Vlaamse waarnemend gouverneur Didier Detollenaere heeft het captatieverbod in ecologisch kwetsbare waterlopen uitgebreid. Wie toch een overtreding begaat, riskeert een boete en celstraf.

Het captatieverbod geldt vanaf nu in de Vlaamse Ardennen voor het stroomgebied van de Molenbeek – Pachtbosbeek in Brakel, Lierde en Zottegem, de bovenloop van de Molenbeek – Terkleppebeek in Brakel, de Molenbeek – Kottembeek in Zottegem, het stroomgebied van de Zwalm, de bovenloop van de Riedekensbeek in Oudenaarde, de Beiaardbeek in Kluisbergen en Maarkedal en de Molenbeek in Kluisbergen en de Molenbeek en bovenloop van de Bosbeek in Ronse. Ook in enkele meanders is het verboden water te capteren, onder andere in Kluisbergen, Oudenaarde, Wortegem-Petegem, Zwalm en Gavere.

De enige uitzondering op het captatieverbod is het beperkt capteren van water als drinkwater voor eigen vee dat nog buiten staat en het capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen. Wie toch een overtreding begaat, riskeert een boete van 208 tot 1.600 euro en een celstraf van 8 tot 14 dagen.

Rook- en vuurverbod

Naast de bescherming van de waterlopen legt de gouverneur ook een verbod op om open vuur te maken in onze provincie. Kampvuren, fakkeltochten en koken op houtvuur zijn dus verboden. Barbecueën mag wel nog, maar ook daar is de nodige voorzichtigheid geboden. In natuurgebieden, provinciale domeinen en bossen geldt een rookverbod.

