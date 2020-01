Cambio-autodelen telt na half jaar 54 gebruikers in Oudenaarde Ronny De Coster

03 januari 2020

19u07 0 Oudenaarde Het systeem van auto-delen dat het stadsbestuur van Oudenaarde samen met de organisatie Cambio in juni 2019 heeft ingevoerd, telt na zes maand 54 gebruikers. “Best wel een succes”, vindt liberaal gemeenteraadslid Yurtay Murat, die in 2016 het systeem van auto-delen had voorgesteld.

Zes maanden geleden parkeerde Cambio twee zogenaamde deelauto’s aan het station van Oudenaarde. Onlangs kwam daar nog een derde wagen bij, die rijdt op elektriciteit.

“Er zijn in Oudenaarde nu 54 gebruikers. Samen hadden zij eind november 171 ritten met de deelauto’s afgelegd. We mogen dus veronderstellen, dat de wagens intussen ongeveer 200 keer zijn gebruikt. Dat is een cijfer dat me wel tevreden stel”, evalueert Yurtay Murat.