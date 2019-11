Cafetaria zwembad Sportoase onverwacht gesloten Ronny De Coster

22 november 2019

11u23 2 Oudenaarde Sinds enkele dagen is de cafetaria van het zwembad Sportoase in Oudenaarde gesloten. Wie voor of na het zwemmen iets wil drinken, is aangewezen op de automaten.

“We zijn hiervan niet verwittigd en hebben zelf vastgesteld dat de zaak gesloten is. Wij weten niet wat er aan de hand is”, zegt de Oudenaardse sportschepen Peter Simoens. De exploitatie van de cafetaria is, net als die van het zwembad zelf, ook niet in handen van de stad, maar van private partner Sportoase.

Gesprek

De manager Michael Schouwaerts bevestigt dat de cafetaria onvoorzien de deuren heeft gesloten, maar gelooft dat het tijdelijk is. Schouwaerts zegt dat het de bedoeling is om de cafetaria zo snel mogelijk te heropenen en dat daarover wordt gepraat met de uitbater. Waarover die besprekingen gaan, wil hij niet toelichten. In afwachting kunnen bezoekers van Sportoase drankjes en snoep kopen in de automaten.