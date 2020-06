Cafébazen leggen de vinger op de wonde na bloedbad in horeca in Oudenaarde: “De stad heeft fouten gemaakt. En wij ook. We moeten het nu samen oplossen”

Oudenaarde

“Je kan niet één oorzaak geven voor het bloedbad dat zich nu afspeelt in de Oudenaardse horeca . Het zijn er verschillende en dat maakt een oplossing zo moeilijk”, analyseren enkele ervaren uitbaters waarom verschillende van hun collega’s er de brui aan geven. “De stad heeft de mobiliteit veranderd en er geen positief verhaal kunnen van maken. Maar we hebben zelf ook schuld: waarom kan de horeca in Oudenaarde zo moeilijk samenwerken?” vragen ze zich openlijk af.