Buurtsportweek afgesloten met buurtfeest in Ename Ronny De Coster

04 november 2019

09u57 0 Oudenaarde Voor de tweede keer vond in Ename een zogenaamde buurtsportweek plaats. Ze werd afgesloten met een buurtfeest in de voetbalkantine van VV Volkegem.

De deelnemers hebben zich een week lang kunnen uitleven met sessies voetbal en rugby onder leiding van vrijwilligers. “Het was de eerste keer dat we de buurtsportweek in de herfstvakantie organiseerden en dat werd zelfs een groter succes dan de editie van afgelopen zomer. Het is een teken dat het initiatief aanslaat”, zegt schepen van Sociale Zaken Mathieu Mas (CD&V).

Het pilootproject van Buurtsportwerking kwam vorig jaar tot stand op initiatief van rugbyclub Rhino’s, Sociale Huisvestingsmaatschappij “Vlaamse Ardennen” en OCMW Oudenaarde. Door het succes toen werd er beslist om het concept verder uit te breiden naar andere sporten en wijken. Deze zomer waren er ook al buurtsportweken in Eine en Ename.