Buurtbewoners strijden tegen bouw van paardenkliniek in Welden: “Er verdwijnt een prachtig vergezicht” Ronny De Coster

22 oktober 2019

22u18 0 Oudenaarde Bewoners van de Reytstraat in Welden hebben een actiecomité opgericht tegen de geplande bouw van een paardenkliniek in hun buurt. “Zo’n gebouw hoort hier niet thuis”, vinden ze. De Weldense bouwheer en veearts Jeroen Declercq begrijpt de commotie niet. “Alle collega’s bevinden zich in eenzelfde zone. Dit is ook helemaal geen mastodont van een gebouw”, stelt hij.

De bouwaanvraag is ingediend voor een kliniek voor onderzoek en behandeling van zieke en gekwetste paarden. De aanvrager vermeldt in de bouwaanvraag operaties, de verzorging van het gebit van paarden, nazorg voor paarden na uitgevoerde operaties, gespecialiseerde beeldvorming zoals MRI- en CT-scan, de revalidatie en begeleiding van de dieren.

“Zo’n industrieel complex hoort hier niet thuis en bedreigt het laatste stukje open ruimte tussen Welden en Nederename”, voert het buurtcomité tegen de bouwplannen aan.

Verkeersdruk

Het actiecomité is bezorgd dat de kliniek het agrarisch gebied zal verstoren. “Dit gaat niet over een functiewijziging van een bestaand landbouwbedrijf, maar het verharden van een waardevol landbouwperceel in agrarisch gebied”, klaagt het actiecomité aan.

Er verdwijnt een uniek, visueel aantrekkelijk, toeristisch vergezicht op het natuurgebied De Reytmeersen en een panoramisch vergezicht op het mooie natuurgebied Bos t’Ename. Dit perceel moet landbouwgrond blijven en mag geen goedkope bouwgrond voor de veterinaire industrie worden Actiecomité Open Ruimte Reytstraat

De tegenstanders vrezen ook een hoge verkeersdruk. “Nu al is die groot en door de inplanting en komst van zwaar vrachtvervoer wordt die omgeving alleen maar verkeersonveiliger. Bovendien wordt de Reytstraat aan beide kanten omsloten door een school. Er verdwijnt een uniek, visueel aantrekkelijk, toeristisch vergezicht op het natuurgebied De Reytmeersen en een panoramisch vergezicht vanuit de Hemelrijkstraat op het mooie natuurgebied Bos t’Ename. Dit is een gebied waarvan veel wandelaars en fietsers komen genieten. Bovendien is het ook een verzamelplek voor vele diersoorten. Deze landbouwgrond moet landbouwgrond blijven en mag geen goedkope bouwgrond voor de veterinaire industrie worden”, stellen de actievoerders. Ze voeren een onlinepetitie en verzamelen deur-aan-deur bezwaarschriften.

Para-agrarische activiteit

De in paarden gespecialiseerde dierenarts Jeroen Declercq, die de plannen voor de bouw van de paardenkliniek heeft ingediend, reageert verrast op de forse tegenkanting in zijn dorp. “Dat mensen bezorgd kunnen zijn, wil ik nog begrijpen, maar de argumenten die hier worden aangevoerd, kloppen niet en hierdoor wordt er foute informatie verspreid”, zegt Declercq.

Precies omdat het niét gaat om een gebouw met een industrieel karakter, maar om een para-agrarische activiteit, verplicht de wetgeving ons om te bouwen een landbouwgebied Veearts en bouwheer Jeroen Declercq

“Eén: wij poten hier geen industriële renpaardenkliniek neer, maar plannen een gebouw met een straatbreedte van 39 meter en een diepte van 81 meter met aan de straatkant een woongedeelte. Het perceel waarop we bouwen, is wel 160 meter breed. Dus we zitten ook niet vlak naast onze buren: er blijft langs beide kanten 60 meter over ten opzichte van de aanpalende percelen. De nok is 10 meter hoog: dat is niet hoger dan een huis met twee verdiepingen. Twee: precies omdat het niet gaat om een gebouw met een industrieel karakter, maar om een para-agrarische activiteit, horen we volgens de wetgeving thuis in agrarisch gebied”, merkt Declercq op.

Maximaal 9 paarden

Hij zegt de indruk te hebben dat sommigen het zich allemaal groter voorstellen dan het is. “De plannen zijn nochtans duidelijk: hier zullen maximaal 9 paarden tegelijk kunnen gestald worden. Hoogstens om de twee uur kan hier een paard arriveren, want zo lang duurt een onderzoek. Alle behandelingen gebeuren binnen het gebouw en het laden van paarden en stationeren gebeurt ook op het terrein. Aangezien maar één paard per afspraak komt, gaat het niet over grote transporten. Ook foutief is de bewering dat dit een praktijk wordt van meerdere veeartsen. Neen: ik werk wel met assistenten die mij helpen, maar dit wordt geen grote groepspraktijk”, benadrukt de veearts.