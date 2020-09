Buurtbabbelbank brengt buurtbewoners met elkaar in contact in Oudenaarde Ronny De Coster

21 september 2020

19u02 0 Oudenaarde Het Lokaal Dienstencenrum De Vesting in Oudenarde trekt de straat op met… een zitbank. “Het is een zogenaamde buurtbank waarmee we individueel contact willen bevorderen”, zegt buurtwerker Elyne Secember.

Met onze buurtkar Mee oes kaffiepulle op ui zulle brengen we buurtbewoners in contact met elkaar. De Bank Kom zet ui ne kièr gaat op zoek naar inwoners die nood hebben aan een babbel”, legt buurtwerker Elyne Secember uit. “Uit onderzoek blijkt dat een babbel de grootste meerwaarde is tegen eenzaamheid. Maar de bubbels waarin we nu zitten, maken het toch niet vanzelfsprekend om mensen te leren kennen. Met deze zitbank gaat we proberen om laagdrempelige ontmoeting en in de buurt te stimuleren”, pikt schepen van Sociale Zaken Mathieu Mas (CD&V) in. De buurtbank is gesponsord door de Christelijke Gemeenschap Oudenaarde.

Vind de bank!

Waar de bank staat, geeft De Vesting overigens niet zomaar prijs: half oktober start het initiatief ‘Vind de bank’, waarbij op de facebookpagina en in het restaurant van De Vesting een tip verschijnt, die leidt naar de locatie van de buurtbank, die om de zoveel tijd verhuist.