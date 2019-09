Buurt niet onder indruk van intelligente borden op N8 in centrum van Melden: “50 kilometer per uur moet limiet worden” Ronny De Coster

03 september 2019

“We blijven vasthouden aan onze eis om de maximaal toegelaten snelheid op de N8 in Melden op 50 kilometer per uur te brengen”, zegt Benoit Dorné, aanvoerder van het buurtcomité. Intelligente borden die er gisteren zijn geplaatst, zijn volgens hem een giller. “Je moet meer dan 90 kilometer per uur rijden voor ze rood oplichten!”

Zeventig per uur is vandaag nog altijd de limiet op de weg van Oudenaarde naar Kluisbergen ter hoogte van de doortocht in Melden. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) Oost-Vlaanderen heeft zoals bekend plannen om de N8 in de Meldense dorpskern vernieuwen.

“Met de herinrichting kunnen we vrede nemen: de verplaatsing van de bushaltes en de aanleg van wegversmallingen lijken ons een goede ingreep. Alleen blijft Wegen en Verkeer koppig weigeren om de snelheidslimiet naar 50 kilometer per uur te brengen en ook het behoud van het zebrapad botst op de njet”, betreurt Benoit Dorné.

Hij hoopt dat het stadsbestuur bij de wegbeheerder blijft aandringen om de invoering van een zone-50. Intussen zijn op de N8 in Melden elektronische borden opgehangen, die chauffeurs aangeven hoe snel ze rijden.

“Wat een mislukking: je mag hier 70 kilometer per uur, maar je snelheid wordt nog altijd in het groen aangegeven als je onder de 90 blijft. Als snelheidsremmers zijn die borden alvast waardeloos”, besluit Dorné.