Bushaltes in Oudenaarde zijn nog te vaak niet aangepast voor rolstoelgebruikers: “De cijfers zijn bedroevend”

14 september 2020

Rolstoelgebruikers kunnen in Oudenaarde aan 142 van de 175 bushaltes geen bus nemen. De haltes zijn onvoldoende aangepast en ook met hulp van de buschauffeur of een derde is het voor rolstoelgebruikers niet mogelijk om de bus te betreden. "Deze cijfers zijn bedroevend, Oudenaarde scoort ondermaats", zegt oppositieraadslid Dagmar Beernaert (sp.a).

“In Oudenaarde zijn er slechts 9 bushaltes, dat is 5,1 procent van alle haltes, waar rolstoelgebruikers zonder hulp kunnen opstappen”, zegt Beernaert, die voor Oudenaarde de cijfers naging bij het kabinet van Vlaamse minister van mobiliteit Lydia Peeters. “Op 24 plaatsen, 13,7 procent van de haltes, kunnen rolstoelgebruikers opstappen met hulp. Bij alle andere haltes kunnen ze dus helemaal niet opstappen. Oudenaarde scoort daarmee ver beneden het Vlaams gemiddelde. In Vlaanderen kunnen mensen in een rolstoel aan 12,8% van de bushaltes zonder hulp op de bus, aan 29,4% van de bushaltes kunnen ze op de bus met assistentie. Oudenaarde scoort echt ondermaats.”

De Oudenaardse bushaltes blijken ook onvoldoende aangepast voor mensen met een visuele beperking. “Slechts twee bushaltes op grondgebied Oudenaarde of 1,1 procent zijn aangepast voor mensen met een visuele beperking door bijvoorbeeld ribbellijnen of rubbertegels. Ook dat ligt ver beneden het Vlaams gemiddelde. In Vlaanderen zijn 6,4% van de haltes aangepast”, gaat Beernaert verder. “De cijfers zijn echt bedroevend,” laat Dagmar Beernaert weten. “Als we willen dat steeds meer mensen de bus nemen, moeten we er in de eerste plaats voor zorgen dat bushaltes toegankelijk zijn voor iedereen.”

Allemaal toegankelijk maken

Twee jaar geleden trok Beernaert ook al aan de alarmbel. “Ondanks beloftes van het stadsbestuur om het probleem aan te pakken, lijkt er zo goed als niets te zijn veranderd. Dat is echt frustrerend. Er is werk aan de winkel. Je kan natuurlijk niet van vandaag op morgen alle bushaltes toegankelijk maken, dat beseffen we ook. Maar als er wegenwerken zijn, zou de stad automatisch de reflex moeten hebben om in samenwerking met De Lijn ook de bushaltes toegankelijk te maken. Dat gebeurt vandaag nog te weinig. Er moet hierover dringend overleg komen tussen de stad Oudenaarde en De Lijn. Op termijn moeten we alle bushaltes in Oudenaarde toegankelijk maken voor iedereen.”