Burgemeesters van Oudenaarde, Kluisbergen, Kruisem en Wortegem-Petegem verbieden alle publieke bijeenkomsten Ronny De Coster

12 maart 2020

16u54 32 Oudenaarde In vier gemeenten van de Vlaamse Ardennen worden alle in- en outdoor activiteiten tot het einde van de maand verboden. Dat hebben de burgemeester beslist tijdens een bijeenkomst van de veiligheidscel van de politiezone Vlaamse Ardennen.

Eerder op de dag was al beslist dat de voorjaarsklassieker Nokere Koerse volgende week niet kan doorgaan. Intussen hebben de burgemeesters van Oudenaarde, Kluisbergen, Kruisem en Wortegem-Petegem samen met onder meer de politie overlegd en beslist om in hun gemeenten alle publieke activiteiten te verbieden. Het gaat om evenementen binnen en buiten. “De organisatie van private initiatieven kunnen we niet verbieden, maar raden we ten stelligste af”, zegt de Oudenaardse burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld). Erediensten en de reguliere werking van kinderopvang en scholen, vallen tot nader order niet onder niet onder de maatregel.