Burgemeester Marnic De Meulemeester opnieuw gedagvaard in zaak over zwaar arbeidsongeval Lieke D'hondt

15 november 2019

12u17 0 Oudenaarde De Oudenaardse burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld) is opnieuw gedagvaard in de zaak rond een zwaar arbeidsongeval waarbij een stadsarbeider zware brandwonden heeft opgelopen. De zaak is vorig jaar ook al eens voorgekomen, maar werd toen onontvankelijk verklaard omdat De Meulemeester parlementaire onschendbaarheid genoot.

De feiten dateren van 26 oktober 2015. Stadsarbeider Stefaan D.V. ging toen met een boorhamer aan de slag om een put te maken onder een voetpad in Bevere. Tijdens de graafwerken raakte de machine van de stadsarbeider een elektriciteitskabel waarop 10.000 volt stond. De arbeider werd weggeslingerd en liep door een steekvlam ook zware brandwonden op. Het slachtoffer verkeerde even in levensgevaar. Burgemeester Marnic De Meulemeester en de stadssecretaris van Oudenaarde werden in 2017 gedagvaard omdat ze onvoldoende preventiemaatregelen zouden genomen hebben. Het slachtoffer zou niet opgeleid geweest zijn voor dergelijk werk en de stad zou nagelaten hebben een coördinator aan te stellen en de eigenaar van de elektriciteitskabel te raadplegen om de kabels te lokaliseren.

Bij de behandeling van de zaak in juni 2018 bleek dat De Meulemeester als volksvertegenwoordiger nog parlementaire immuniteit genoot, waardoor de zaak onontvankelijk werd verklaard. Ondertussen is de parlementaire immuniteit van De Meulemeester opgeheven. Hij stelde zich bij de vorige Vlaamse verkiezingen niet meer verkiesbaar om zich volledig toe te leggen op het burgemeesterschap. Het parket heeft De Meulemeester nu opnieuw gedagvaard, maar de zaak is wel meteen uitgesteld naar 14 februari 2020.