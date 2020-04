Burgemeester Marnic De Meulemeester geeft hoop op uitgestelde Ronde Van Vlaanderen nog niet op. “Als we groen licht krijgen, staan we in Oudenaarde zeker klaar!” Redactie

17u06 0 Oudenaarde Als de coronacrisis is uitgeraasd en het weer veilig is om activiteiten te organiseren, hoopt de Oudenaardse burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld) dit jaar toch nog een uitgestelde Ronde van Vlaanderen door zijn stad te zien rijden.

“Het is ons absolute topweekend van het jaar dat we moeten prijsgeven”, zegt de Oudenaardse burgemeester over de afgelaste Ronde van Vlaanderen. “Dit is een zware aderlating voor de horeca, de vele b&b’s, de winkeliers en iedereen die zijn brood verdient in de toeristische sector. En voor de stad is het een grote vorm van citymarketing die we dit jaar missen. De Ronde zet Oudenaarde internationaal in de schijnwerpers”, bedenkt De Meulemeester.

Ik ben er zeker van dat iedereen vol enthousiasme de handen uit de mouwen zal willen steken, als we groen licht krijgen. Dat zou nogal een opluchting zijn. Burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld) De Meulemeester (Open Vld)

Ook de stad heeft een pak voorbereidend werk voor niets gedaan. Al kan de burgemeester dat relativeren. “We hebben voor deze organisatie al flink wat knowhow en routine en ik hoop dat het werk dat we al gedaan hebben, toch niet helemaal verloren is. Ik blijf erin geloven, dat er dit jaar nog een uitgestelde Ronde van Vlaanderen kan komen. Onze gezondheid gaat natuurlijk voor alles. Maar ik hoop dat we de renners in het najaar nog door onze stad zien rijden. Ik hoor dat ook Flanders Classics, de UCI en de Belgische Wielrijdersbond de handdoek nog niet in de ring hebben gegooid. Alles zal afhangen van de duur van de coronacrisis die we nu doormaken.

Oktober?

Op september zou ik niet meer hopen, maar later in het najaar lukt het misschien wél nog”, hoopt De Meulemeester. Aan de stad en de honderden vrijwilligers die aan de Ronde hun medewerking verlenen, zal het volgens hem niet liggen. “Ik ben er zeker van dat iedereen vol enthousiasme zal zijn om de handen uit de mouwen te steken, als we groen licht krijgen. Dat zou nogal een opluchting zijn”, besluit De Meulemeester.