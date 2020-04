Burgemeester Marnic De Meulemeester bedankt inwoners en moedigt ze aan om vol te houden Ronny De Coster

11 april 2020

11u51 10 Oudenaarde “Bedankt voor de al geleverde inspanningen en houd vooral vol”, zo moedigt de Oudenaardse burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld) zijn inwoners aan in een boodschap op sociale media.

De Meulemeester postte zijn “paasboodschap” op Instagram en Facebook. “Hier houd ik aan jullie een mooi en zonnig paasweekend toe te wensen! Het wordt andermaal een weekend dat wij, noodgedwongen, in quarantaine dienen door te maken. Uitgerekend in dit paasweekend wil ik jullie ook van harte bedanken voor de volgehouden inspanningen gedurende de voorbije weken in deze coronacrisis. Ik erken dat dit niet altijd gemakkelijk is en veel discipline vergt. Juist daarom mijn woord van dank, samen geraken we beschreven”, schrijft de burgemeester.

Doorgaan

“De strijd tegen dit virus is echter nog lang niet gestreden. Het is dan ook van het allergrootste belang dat iedereen zich nog steeds aan de opgelegde maatregelen houdt. Indien we dat niet doen, dan lopen we het risico dat we niet lang in deze situatie zullen blijven. Dit willen we zeker vermijden, in het belang van de gezondheid van eenieder. Hou vol en draag zorg voor elkaar!”, moedigt de Oudenaardse burgemeester de inwoners van Oudenaarde aan.