Burgemeester beloont KBO Sleutelbos Oudenaarde voor haar “operatie proper” Ronny De Coster

27 juni 2019

10u08 0 Oudenaarde De KBO-school Sleutelbos in Oudenaarde kreeg van burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld) niet alleen felicitaties, maar ook een cheque als beloning voor een hele reeks milieu-initiatieven die ze het aflopende schooljaar tot een goed einde heeft gebracht.

“KBO Sleutelbos is de enige school in Oudenaarde die het hele traject Mooimakers heeft afgwerkt en dat was toch een heel reeks opdrachten. En we hebben zelfs méér gedaan dan moest”, zegt de directeur Ilse De Swaef trots. hebben volgehouden met de hele school.

Elke week zwerfvuil opgeruimd

“Het engagement was maandelijks, maar we gingen wekelijks wandelen dus maakten we daarvan gebruik om in de buurt rond de school afval te ruimen, de straten en het park proper te houden. We moesten drinkbussen en koekendozen gebruiken in plaats van plastic en papiertjes voor het milieu. Maar onze school werd door “Creafant” gesponsord en al onze kinderen kregen een metalen drinkfles om blijvend water uit te drinken. Ook brachten de kinderen zoveel mogelijk koekendoosjes genaamtekend mee om hun koekjes in te stoppen. Fruitresten gaan in een bak voor de ezeltjes en niet in de vuilnisbak”, licht Ilse De Swaef toe.

Leren sorteren

KBO Sleutelbos heeft de kinderen ook goed leren sorteren. Onderhoudsdame Sabine hield dat nauwlettend in de gaten gehouden. Een gezamenlijk afvalproject van kleuters en kinderen van de lagere school kende zijn apotheose met een toneelstukje op de Markt van Oudenaarde.