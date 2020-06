Buren verrassen Juliette op serenade voor haar 100ste verjaardag: “Het leven is nog elke dag een feest omdat ik me amuseer” Ronny De Coster

07 juni 2020

16u51 3 OUDENAARDE/BRAKEL Een heuse serenade kreeg Juliette Van de Kerckhove voor haar 100ste verjaardag van haar buren. De gewezen cafébazin uit Brakel woont al zeven jaar — en nog altijd zelfstandig — in haar flat in Oudenaarde en heeft het daar helemaal naar haar zin. “Een kaartje leggen, op tijd een ‘kriekje’ drinken en boekjes lezen: het leven is nog elke dag een feest”, getuigt ze.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“Een normaal verjaardagsfeestje kan wel niet door de coronamaatregelen, maar de 100ste verjaardag van Juliette wilden wij toch niet ongezien laten passeren”, vertelt Marthje Vandevelde. Samen met andere bewoners van de Smallendam in Oudenaarde heeft ze op het pleintje verzamelen geblazen om de jarige een heuse serenade onder het balkon te brengen. Ballonnen gaan de lucht in, een mini-fanfare is van de partij en iedereen zingt voor Juliette, die vanop haar balkon zichtbaar geniet en mee in de handen klapt.

“Wat een verrassing. Ik wist écht van niks. Het is formidabel”, reageert Juliette. Zeven jaar woont ze in Oudenaarde. “Helemaal zelfstandig, hé: mijn dochter woont wel in de flat onder die van mij. Zij houdt een oogje in het zeil en helpt me veel. Maar ik ben er toch wel trots op dat ik hier nog heel goed mijn plan kan trekken”, vertelt Juliette.

Ik leef graag en probeer altijd een tevreden mens te zijn. Dat maakt een groot verschil Juliette Van de Kerckhove

Voordien woonde ze in Brakel, waar ze in de Stationsstraat het café Duivenlokaal heeft uitgebaat. Dat vond ze een fantastische job. “Ik ben altijd graag onder de mensen geweest. Ik ben een babbelaar en een pleziermaker. Ik hou van muziek en heb ook altijd graag gedanst. Favorieten? Alleszins Willy Sommers. Maar ook de ambianceband Swoop. Dat is omdat mijn achterkleindochter Yenna erbij danst en zingt. Zij heeft de dansmicrobe helemaal van mij”, gelooft de jarige.

Elke week ‘de boekskes’ lezen

“Weet ge hoe ik zo oud ben kunnen worden?” maakt ze ons nieuwsgierig. “Het is niet moeilijk:Ik leef graag en probeer altijd een tevreden mens te zijn. Dat maakt een groot verschil. Het is ook belangrijk om actief te blijven. Ik ben heel mijn leven erg geïnteresseerd geweest in het leven van filmsterren, zangers en bekende Vlamingen. Wel, nog altijd lees ik elke week ‘de boekskes’ om mee te zijn”, vertelt Juliette. De honderdjarige blijkt ook nog een fervente en soms gevreesde kaartspeelster te zijn. “Ik ben nog fris in ‘t koppeke: wie met mij kaart, moet bij de pinken zijn. En op tijd een ‘kriekske’ drinken, dat doe ik ook. Het leven is nog altijd een feest, omdat ik me elke dag amuseer”, verzekert Juliette.