Buiten kantooruren kan iedereen rijden met nieuwe elektrische auto van stadspersoneel in Oudenaarde: “Dat maakt de inzet efficiënter” Ronny De Coster

10 juni 2020

17u01 1 Oudenaarde Aan de parking Smallendam in Oudenaarde stelt de stad een nieuwe elektrische wagen ter beschikking. De Nissan Leaf is niet alleen bedoeld voor personeel van de stad, maar is ook opgenomen in het Cambio-autodeelsysteem”, zegt mobiliteitsschepen Peter Simoens (Open Vld).

“Met deze elektrische wagen dragen we als stad alvast ook ons steentje bij aan een beter leefmilieu. Door de auto op te nemen in het Cambio-autodeelsysteem, staat hij buiten de diensturen (werkdagen tussen 18 en 7 uur en in het weekend) ook ter beschikking van burgers. Zo vergroten we niet alleen het aantal beschikbare deelwagens in onze stad, maar gaan we ook efficiënter om met onze middelen”, motiveert Simoens.

De wagen heeft een vaste standplaats op een voorbehouden parkeerplaats op de kleine betaalparking aan Smallendam. Daar is een laadpaal voorzien, zodat de wagen na gebruik kan opgeladen worden. Om de wagen te kunnen reserveren, en gebruiken, heb je een persoonlijke Cambiokaart nodig. Meer info daarover staat op de website https://www.cambio.be/nl-vla/mycambio#

Ook tien deelfietsen extra

Het is natuurlijk nóg beter voor het milieu én ook voor je lichaam en geest om korte verplaatsingen te voet of met de fiets te doen”, bedenkt de schepen. “Daarom voorziet de stad ook een tiental extra deelfietsen aan het administratief centrum aan Tussenmuren. De reservatie van die tweewielers gebeurt aan het onthaal.