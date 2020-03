Brouwerij Roman wil met horeca en drankenhandels uitstel van betaling bespreken “Een kwijtschelding van huur lukt niet: we zijn ook zelf door de crisis getroffen”, zegt brouwerijbaas Lode Roman Ronny De Coster

24 maart 2020

17u04 13 Oudenaarde Horeca-uitbaters die een pand huren van de Oudenaardse Brouwerij Roman krijgen geen kwijtschelding of vermindering van de huur. “We zijn ook zelf zwaar getroffen door de coronacrisis, maar zullen met onze professionele klanten een uitstel van betalen bespreken”, zegt brouwerijbaas Lode Roman.

Brouwerij Roman draaide vorige week nog op verlaagde capaciteit, maar legde intussen de productie zo goed als helemaal stil. “Het enige wat we nu nog doen, is het afvullen van het bier dat al gerijpt is en het bedienen van klanten in de kleinhandel. Dat zijn voedingswinkels en lokale bierhandels. Export is er helemaal niet meer. De verkoop is nu met ruim 70% gezakt”, becijfert Lode Roman, die samen met broer Carlo de Materse brouwerij runt.

Uitstel van betaling

De Brouwerij is eigenaar van veel cafés in de Vlaamse Ardennen. Maar aan aan kwijtschelding of verlaging van huurgeld denken ze in Mater niet. “We worden zelf ook heel hard getroffen, maar zijn er ons heel goed van bewust, dat mensen in de horeca en de drankenhandels het nu heel moeilijk hebben. Daarom zullen we een plan uitwerken, waarbij we deze professionele klanten een uitstel van betaling geven. We gaan dat bekijken per groep: er zal een regeling worden uitgewerkt voor de horeca en een voor de handelaars. Ik kan vandaag nog niet zeggen wat dit concreet zal inhouden, omdat we ook nog het advies afwachten van de Federatie van Belgische Brouwers, die bezig is met een analyse van de markt. Maar dat wij een inspanning gaan doen, staat vast”, belooft Lode Roman.

“Drink een streekbiertje”

“We komen er wel samen uit”, gelooft de brouwer, die intussen iedereen aanmoedigt om lokaal te kopen. “Ik stel voor dat de mensen proberen om thuis te genieten van een biertje uit de streek”, besluit Roman.