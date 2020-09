Brouwerij Roman valt met drie bieren in de prijzen op de ‘World Beer Awards’ Ronny De Coster

13 september 2020

21u36 0 Oudenaarde Op de prestigieuze wedstrijd “Word Beer Awards” heeft de Brouwerij Roman met drie bieren een prijs gewonnen.

Op de Word Beer Awards worden bieren blind geproefd door een jury, bestaande uit internationale bierexperts. De Brouwerij Roman, de oudste familiebrouwerij van België, mag delen in de feestvreugde met drie prijzen.

Goud voor Ename Pater

In de categorie van blonde bieren is er een gouden award voor Ename Pater. “De bekroning van Ename Pater is voor ons extra bijzonder omdat we met een lager alcoholvolume (5,5%) toch een zeer smaakvol blond bier brouwen dat zijn mannetje staat tussen zwaardere blonde bieren”, zegt Lode Roman, die samen met broer Carlo de brouwerij runt.

Bio-bieren

Ook de beide bio-speciaalbieren van Adriaen Brouwer in de prijzen: de Adriaen Brouwer Oaked behaalde goud en brons was er voor Adriaen Brouwer Tripel. “Dit is een herbevestiging van onze kwaliteit, want ook vorig jaar wonnen deze bieren al prijzen. In de groeiende vraag naar zowel speciaalbier met lagere alcoholvolumes als BIO speciaalbier hebben we duidelijk onze plaats ingenomen” bedenkt Carlo Roman.

“Opsteker in coronatijd”

“Het is leuk om erkenning te krijgen voor het harde werk. De coronacrisis heeft ons stevig geraakt, dus doet het extra deugd om bevestiging te krijgen dat onze speciaalbieren tot de wereldtop behoren. Dit is absoluut een opsteker voor ons en alle collega’s van de Brouwerij Roman”, besluiten de broers.