Brouwerij Roman valt drie keer in de prijzen op World Beer Awards in Londen Ronny De Coster

09 augustus 2019

16u01 13 Oudenaarde De winnaars van de ‘World Beer Awards’ zijn woensdag bekendgemaakt in Londen. Brouwerij Roman viel maar liefst drie keer in de prijzen. De Oudenaardse brouwer behaalde brons voor Adriaen Brouwer Oaked in de categorie ‘Flavoured - Wood Aged’, zilver voor Ename Pater in de categorie ‘Pale Beer - Belgian Style Blonde’ en Sloeber IPA werd bekroond tot Country Winner in de categorie ‘IPA’.

De World Beer Awards behoren tot de meest prestigieuze bierprijzen ter wereld en bekronen jaarlijks de beste bieren binnen alle internationaal erkende stijlen. “Dat wij met drie bieren een prijs pakken, is een prachtige erkenning voor ons vakmanschap en dagelijkse inzet”, vindt Carlo Roman, die samen met broer Lode de brouwerij runt.

Brons voor Adriaen Brouwer Oaked

Adriaen Brouwer Oaked won een bronzen award binnen de categorie ‘Flavoured - Wood Aged’. “Dit degustatiebier van 10% alcoholvolume een subtiele houttoets, afkomstig van houtsnippers van eikenhouten whisky- en sherryvaten die worden toegevoegd aan het bier. Daarnaast is het bier 100% biologisch, wat betekent dat alle ingrediënten die gebruikt worden om het bier te brouwen op biologische wijze geteeld worden”, licht Carlo Roman toe.

Ename Pater: zilver

Ename Pater wist een zilveren award in de wacht te slepen binnen de categorie ‘Pale Beer - Belgian Style Blonde’. Dit ongefilterd abdijbier is geïnspireerd door de vroegere monniken, die bier brouwden met een lager alcoholvolume voor eigen gebruik. Met deze award breidt Ename Pater haar palmares verder uit, want in 2017 werd het bier op dezelfde World Beer Awards nog uitgeroepen tot beste bier van België in de categorie Golden.

Sloeber IPA Country Winner

De derde award voor Brouwerij Roman ging naar Sloeber IPA, dat verkozen werd tot beste IPA (Indian Pale Ale) van België binnen de categorie ‘IPA’.