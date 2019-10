Brokkenpiloot rijdt in Nederename geparkeerde auto in de vernieling en vlucht Ronny De Coster

29 oktober 2019

15u18 34 Oudenaarde In de Oudstrijdersstraat in Nederename heeft een nachtelijke brokkenpiloot een geparkeerde auto zo zwaar aangereden, dat die vermoedelijk niet meer te herstellen is. De aanrijder sloeg nog onder de ogen van het slachtoffer op de vlucht.

“De aanrijding is gebeurd vanochtend (dinsdag, red.) rond halféén”, vertelt Shalom Mornie, eigenares van de auto. “We hoorden een harde klap, openden nog een raam om te kijken wat er gebeurd was en zagen de aanrijder wegvluchten. Het was een auto met een donkere kleur. Het merk en de nummerplaat konden we niet meer zien. Er is bij mijn auto wel een stuk van de voorbumper van de weggereden wagen gevonden. Daarmee kan de politie misschien wel verder om de wagen op te sporen”, hoopt Shalom.

Total loss

De schade aan haar witte Audi is heel groot. “De bumper, zijflank en ook het achterwiel zijn vernield en de garagehouder had nog slecht nieuws: ook de ophanging van de auto zou zijn beschadigd. Een expert moet nog passeren, maar het ziet ernaar uit, dat de kosten zo hoog oplopen, dat de verzekering de acht jaar oude wagen total loss zal verklaren”, vreest ze.

Ze doet een oproep tot getuigen. “Die andere auto moet toch ook heel zwaar beschadigd zijn. Als iemand een spoor naar die auto of de chauffeur kan bezorgen, zou ik willen vragen om contact op te nemen met de politie”, besluit Shalom.