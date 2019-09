Broebelschool viert 5de verjaardag met glitter en glamour Ronny De Coster

02 september 2019

17u10 5 Oudenaarde De Broebelschool van het GO! aan de Kortrijkstraat in Bevere maakten van de eerste schooldag een verjaardagsfeestje vol glitter en glamour. De school bestaat immers vijf jaar.

“We hebben een mooi parcours afgelegd: vijf jaar geleden telde onze school zeventig leerlingen. Na de omschakeling naar methodeonderwijs onder de naam Broebelschool zijn er elk jaar kinderen bijgekomen. De school telt nu 160 leerlingen en daarmee zitten we zowat aan ons plafond. Het is ook niet zinvol om nog te groeien, want dan kunnen we niet langer het pedagogisch project waarmaken dat we hebben uitgewerkt”, bedenkt Nathalie Vandriessche, coödinator van de school.