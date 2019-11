BroeBELschool in Bevere kleurt rood en verkoopt bloembollen voor Rode Neuzendag Ronny De Coster

29 november 2019

15u39 1 Oudenaarde Ook de GO! BroeBELschool in Bevere kleurde vandaag helemaal rood naar aanleiding van Rode Neuzendag. “Dit is de apotheose, want zijn al een hele week actief”, vertelt coördinator Nathalie Van Driessche.

De kinderen van de BroeBELschool hebben bloembollen verkocht en daarmee 350 euro verdiend. “Met de opbrengst werken we een project uit rond welbevinden op de speelplaats en het constructief oplossen van conflicten of ruzies. We gaan met de opbrengst van onze rode neuzenactie een herstelwand op onze speelplaats maken waar verschillende oplossingen uitgewerkt staan en waar kinderen samen op zoek kunnen gaan naar welke stap ze kunnen nemen. Het welbevinden, goed in je vel zitten, op een positieve manier omgaan met elkaar en op een goede manier voor jezelf opkomen zitten in onze BroeBELpijlers verwerkt en nemen elke dag een belangrijke plaats in op onze school”, motiveert Van Driessche het engagement.