Bredere koker onder Berchemweg moet wateroverlast rond Maarkebeek voorkomen Ronny De Coster

26 mei 2020

15u56 2 Leupegem De Maarkebeek, die in Leupegem uitmondt in de Schelde, krijgt een bredere koker onder de Berchemweg. Die ingreep moet wateroverlast voorkomen.

In het kader van het ‘riviercontract Maarkebeek’ zijn al verschillende maatregelen genomen en staan er ook nog enkele op de planning om wateroverlast rond de Maarkebeek zo veel als mogelijk te vermijden. Een van de ingrepen is het verbreden van de koker onder de Berchemweg (N8) en de aanleg van een brug over de Maarkebeek in de Meersbloem. De werkzaamheden kosten bijna 1,9 miljoen euro. De Vlaamse Overheid en de Vlaamse Milieumaatschappij betalen samen het grootste deel van de factuur. De stad neemt ruim 400.000 euro voor haar rekening.