Brandweerfanfare Oudenaarde verzorgt Last Post aan Menenpoort in Ieper Ronny De Coster

28 oktober 2019

15u36 0 Oudenaarde De brandweerfanfare van Oudenaarde was te gast in Ieper om er The Last Post te verzorgen.

Onder leiding van de nieuwe kapelmeester Coesens Stephan mocht de Oudenaardse brandweerfanfare mee de dagelijkse ceremonie The Last Post aan de Menenpoort opluisteren. “Het was voor onze fanfare een hele eer om dit samen met onze brandweercollega’s van Ieper te mogen organiseren”, zegt Coesens.

Het korps Oudenaarde heeft ook een krans neergelegd bij het monument aan de Menenpoort.