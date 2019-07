Brandweer vraagt extra voorzichtigheid met vuur tijdens hete dagen Lieke D'hondt

15u39 0 Oudenaarde De Brandweerzone Vlaamse Ardennen vraagt om in deze warme periode extra voorzichtig te zijn met vuur. De brandweer ontvangt meer meldingen van buitenbranden en raadt iedereen af om open buitenvuren te maken.

“Afval verbranden is altijd verboden, en met een droogte zoals we ze momenteel kennen wordt ieder open buitenvuur afgeraden. Een kleine vuurginster kan immers aanleiding geven tot een ongecontroleerd vuur.”

De brandweer geeft ook nog enkele tips. “Verbrand geen afval of hout, ook niet onder toezicht. Het is momenteel te droog en te warm voor hout- en kampvuren. Let ook op met barbecues, hou steeds een blusmiddel bij de hand en laat de barbecue nooit alleen achter. Blus na het gebruik de kolen af, maar laat de kolen eerst rusten en pas op voor stoomvorming. Giet de kolen ook nooit uit, maar laat ze in de barbecue liggen tot ze volledig afgekoeld zijn. Gooi tot slot geen glasscherven of sigarettenpeuken zomaar weg. Ze kunnen de oorzaak zijn van een brand.”