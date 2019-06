Brandweer Vlaamse Ardennen wuift ere-kolonel Chris Bral uit Ronny De Coster

29 juni 2019

13u33 0 Oudenaarde De zoneraad van de Brandweerzone Vlaamse Ardennen (BVLAR) heeft afscheid genomen van ere-brandweerkolonel Chris Bral. Hij vertrekt na een brandweercarrière van 34 jaar met pensioen.

Chris Bral werd in 1985 vrijwilliger bij de brandweer van Oudenaarde. Vijf jaar later ging hij er aan de slag als beroepsofficier en in 1992 volgde hij Florent De Bleeckere op als hoofd van het korps. Bral legde vanaf 2012 de fundamenten voor de vorming van de brandweerzone Vlaamse Ardennen, waarna hij in 2015 secretaris werd van de zoneraad.

De Ronsese burgemeester, die voorzitter is van die raad, prees Bral als een plichtbewuste kracht die altijd heel nauwgezet zijn taken vervulde. Hij speldde de afscheidnemende ere-kolonel het Burgerlijk Kruis Tweede Klasse op.

“Ik zal nu meer vrijmaken voor mijn hobby’s foto en video. Ik speel ook nog volley en rij graag met de motor”, blikt Chris Bral vooruit.